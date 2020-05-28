В Киеве требуют пересмотреть договор об ассоциации с ЕС, который был поводом для Майдана • 77 • Украина Ведущие киевские эксперты обсудили перспективы экономики Украины после полного снятия карантина и пришли к выводу: обвал будет ужасным и похоронит под собой десятки тысяч бизнесов. Нормальная власть могла бы несколько облегчить ситуацию для граждан, но не в нынешнем случае, когда на Банковой и в правительстве сидят одни лишь «имитаторы». Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы. Киевские финансовые аналитики констатировали: не успела Верховная рада со скандалом принять земельный и банковский законы ради получения Украиной новой кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ), как западные финансисты выкатили ей целый воз новых требований и условий. Каждое из них буквально поражает своей наглостью. Так, теперь Киев должен поставить под полный контроль Запада свою судебную систему, поменять правила на газовом рынке страны, заставить олигарха Коломойского вернуть долги «Приватбанку» и т. д. и т. п. По сути, боссы МВФ уже беззастенчиво рулят внутренними делами Украины и целенаправленно ведут ее к пропасти, делая при этом вид, что ужасно озабочены решением ее проблем. Аналитики заявляют, что деньги от МВФ, даже если их выделят, точно не вернут стране ни былые производственные возможности, ни предпосылки для экономического роста. Таким же призрачным, как кредит МВФ, видится и пересмотр условий соглашения об ассоциации Украина — Евросоюз, о котором в Киеве вдруг заговорили. Как сообщил в ходе онлайн-конференции глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, МВФ не торопится выдавать Киеву очередной кредит по вполне понятной причине. То, что обещал Зеленский Западу еще в декабре, сделано не было, поэтому у фонда и нет полного доверия к стране. «В самом удачном случае нам будут выделять деньги примерно в тех объемах, в которых Киев должен будет рассчитаться с МВФ. Может быть, дадут немного больше, но сроки расчета по кредиту все равно наступят уже через три года. А значит, и долговая нагрузка на бюджет, которая с 2019-го стала критической, все ближайшие годы будет оставаться таковой. Ранее пиковая нагрузка на бюджет Украины приходилась на 2019–2022 годы. Теперь мы в 2020-м берем новые кредиты, отдаем то, что брали раньше, и в 2023-м получаем необходимость отдавать новый кредит. Получается такой замкнутый круг, выхода из которого особо не видно», — констатирует экономист. Кроме того, он прокомментировал заявление вице-премьера Украины Вадима Пристайко о том, что «сейчас сложился удачный момент, чтобы пересмотреть условия соглашения об ассоциации с Евросоюзом». «Я считаю, что экономическая часть этого договора должна быть пересмотрена, потому что он абсолютно неравноправный. Это, по сути, «договор о свободной торговле в одну сторону», — говорит эксперт. — Проблема даже не в том, что у украинских производителей маленькие квоты. Там прописаны полная открытость нашего рынка и фактическое отсутствие доступа для украинцев на европейский рынок, если исключить сырье. В договоре масса технических процедур, призванных отсечь страну от рынка ЕС». Для примера Саливон привел недавнюю ситуацию, когда на Украину из Голландии была поставлена «техническая» картошка, которая подлежала утилизации, но в итоге попала на прилавки местных супермаркетов. «Понятно, что в обратном направлении такое было бы невозможно. Впрочем, дальше разговоров о пересмотре договора об ассоциации дело не идет. В конце концов, ничто не побуждает европейцев менять правила игры, ведь им они очень выгодны. Да и позиция Украины далеко не самая сильная, поскольку она находится под внешним управлением. Но тем не менее это нужно делать, вода камень точит. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее остановится деградация нашей промышленности», — надеется он. Последняя проблема, отмечает аналитик, вновь усугубилась на фоне экономического кризиса и карантина, введенного на Украине из-за коронавируса. «Кризис, связанный с коронавирусом, сильно усугубил ситуацию в государстве. Падение промышленности возобновилось с лета 2019-го и продолжается до сих пор, — грустно сказал экономист. — Украина за последние годы лишилась целых отраслей промышленности! Под огромным вопросом существование завода «Мотор-Сич», а значит, и всего украинского авиадвигателестроения. Само авиастроение в стране уже практически обнулено. Потеря технологичных отраслей, которые невозможно восстановить, — это реальная беда. Но проблема и в том, что и другие важнейшие отрасли потихоньку загибаются. Это стало заметно осенью 2019 года, когда промышленность начала явно падать. А по итогам карантина будет еще больший минус, потому что резко упали потребление и экспорт. Скорее всего, ситуация в экономике будет хуже, чем в прошлом году». По мнению Сергея Саливона, переговоры по пересмотру условий ассоциации с ЕС нужны Украине как воздух, чтобы хоть как-то защитить своего оставшегося производителя. «Страна нуждается в создании сотен тысяч новых рабочих мест, в первую очередь в промышленности. Но Европе выгодно навязывать нам приоритет сырьевого экспорта. Поэтому сегодня он у нас превышает 75% от общего объема. Что мы поставляем за границу? Зерновые плюс продукцию «первого передела» — чугун, обогащенную руду, подсолнечное масло и т. д. Чистое сырье или первичные полуфабрикаты — это 75% нашего экспорта. В Европе хотели бы, чтобы так все и оставалось». Финансовый аналитик Александр Гончаров отметил, что до конца года Украине нужно «всего-то ничего» — одолжить где-то еще 457 миллиардов гривен для сохранения финансового баланса. «А в остальном, по словам министра финансов, все у нас хорошо! Наш финансовый гений Сергей Марченко оптимистично уточнил особенности «финансовой пирамиды» для стремительно нищающего населения. По его словам, внутренние займы чиновники планируют перевыпустить, а по внешним долгам правительство постарается финализировать программу с МВФ и вскоре выйти на соглашение. Марченко считает, что, мол, это позволит получить от фонда около 3,5 млрд долларов в этом году плюс разблокирует финансирование Всемирного банка еще до миллиарда, а также позволит Украине получить макрофинансовую помощь от ЕС — 500 млн евро — плюс 1,2 млрд евро, которые Киев может получить дополнительно», — перечисляет он. Оппозиция Молдовы требует запретить «Троллейбус Победы» в Кишинёве Из этой риторики министра, ведущейся на птичьем языке, ясно одно: своя экономика у Украины в полном загоне, и власти занимают повсюду, где только могут. «Но кто это все будет отдавать, да еще с процентами?! Политика «жизни в долг» — вполне красноречивое подтверждение эффективности руководства финансово-экономического блока кабмина и Нацбанка. Наконец, неясно, кто поднимет нашу экономику с колен? И уж совсем непонятно, зачем власти при растущей бюджетной дыре продолжают укреплять гривну?» — сокрушается Гончаров. Как сообщил в ходе онлайн-общения экономист Андрей Головачев, для спасения экономики Украине сегодня остро не хватает профессиональных управленцев, то есть ее некому спасать. «Президент Зеленский искренне полагает, что на Украине острый дефицит профессиональных управленцев, намекая, что ему, мол, «досталась убогая страна». Но проблемы дефицита кадров нет и в помине. Беда в том, что он просто не знает, где именно искать профессиональные кадры, потому что для этого надо иметь опыт высшего госуправления, — замечает эксперт. — Во-вторых, Зеленский не в состоянии оценить профессиональные и деловые качества претендентов, потому что для этого надо самому быть профессионалом. И поэтому он постоянно допускает грубые кадровые просчеты». Кроме того, говорит Головачев, профессионалы сами не идут к Зеленскому, потому что понимают, что не получат от него поддержки в их реформаторских усилиях. «А без поддержки президента ни одну реформу в стране не провести. Для этого требуется принять радикальные законы, преодолеть сопротивление бюрократии, силовиков, олигархов, «националистического болота» и т. д. Без решительной поддержки главы государства любого реформатора у нас быстро разорвут», — считает аналитик. Еще одна проблема, по мнению экономиста, в том, что у Зеленского нет никакой концепции реформирования страны. «Он не понимает проблем Украины, не знает, что и как делать, с чего начать и как преодолеть сопротивление элит. При этом президент не может опереться на силовые структуры, так как не имеет контроля над ними и не смог поставить во главе этих структур адекватных людей. А без сильной поддержки с их стороны никакие реформы не провести, — указывает он. — Наконец, Зеленский даже не имеет команды, которая была бы действительно настроена на реформы. И самое главное — он поставил себе целью не реформы, а удержание рейтинга. А проведение реформ и удержание рейтинга — это две взаимоисключающие целевые установки». Как следствие, добавил Головачев, вся нынешняя центральная власть Украины сплошь состоит из «серых мышек», которые лишь имитируют реформаторскую деятельность. Задача таких имитаторов в том, чтобы удержаться на должности как можно дольше. «Для удержания в кресле надо искусно имитировать бурную деятельность и при этом ничего не делать. Лучше всего кормить общество всевозможными «реформами», которые якобы готовятся, просчитываются, моделируются и т. д. Вот и премьер-министр Шмыгаль просто имитирует реформаторскую деятельность, потому что для него важнее усидеть до конца года в кресле премьера. Точно так же и все остальные чиновники имитируют бурную деятельность, а в реальности никто во власти ничего не делает и делать не будет». Но винить во всех бедах этих имитаторов и временщиков вряд ли стоит, говорит аналитик. «Если на Украине сам ее руководитель имитирует исполнение президентских обязанностей, то уж его подчиненным сам бог велел! Думаю, президентство Зеленского войдет в историю как «время тотальных имитаций», а сам он — как «президент-имитатор», — заключает экономист. Автор: Василий Таран из Киева специально для ФАН Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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