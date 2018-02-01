В Киеве требуют от властей мер против Варшавы в ответ на закон "о национальной памяти"

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КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Принятие Сенатом Польши так называемого закона "о национальной памяти", который вводит уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов и в то же время отрицает участие самих поляков в Холокосте, мгновенно вызвало крайне болезненную реакцию в Киеве, обозначив новый виток кризиса в украинско-польских отношениях.

По мнению экспертов, новый польский закон стал первым серьезным ударом по государственной идеологии Украины, проводимой властями страны с 2015 года, с ее героизацией ОУН-УПА (запрещена в РФ), возвеличиванием лидеров националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, переименованиями улиц и массовыми факельными шествиями в их честь.

"Украина и Польша вошли в период наиболее сложных отношений. За последние 70 лет это самый тяжелый кризис между странами", - заявил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Закон, по его мнению, может привести к расширению списка лиц, которым запрещен въезд в Польшу, за счет самых одиозных представителей правого движения, а также ударит по представителям украинской диаспоры в Польше, разделяющим идеологию националистов. В то же время этот документ может стать "холодным душем" для части сторонников правого движения на западной Украине, которые в случае яркого выражения своих взглядов могут не попасть в Польшу на сезонные работы или потерять право въезда в страны шенгенского соглашения.

О кризисе в украинско-польских отношениях, отметил он, свидетельствует также подготовка Польшей очень жесткой резолюции в Совете Безопасности ООН, которая требует запретить деятельность украинских праворадикальных организаций, а также предполагает принесение извинений на официальном уровне со стороны Украины за преступления против польского народа. Все это говорит о возникновении жесткого идеологического барьера между странами. "Польша превращается из украинского адвоката в украинского прокурора в Европе", - констатировал Бортник.

Реакция президента Петра Порошенко на новую инициативу Варшавы последовала уже через несколько часов после ночного голосования в польском Сенате. "Глубоко обеспокоен решением польского парламента. Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, абсолютно необъективны и категорически неприемлемы", - заявил он. По мнению президента, принятый законопроект "не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей".

Глава МИД Украины Павел Климкин в свою очередь обвинил поляков в мифотворчестве. "Решение польского парламента направлено не на дискуссию об исторической правде, а на построение исторической мифологии. Введение в юридическую плоскость термина "преступления украинских националистов" усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ. Идея признать какие-то нации преступными ведет в никуда", - считает он.

Партия "Народный фронт", входящая в правящую коалицию на Украине, назвала действия Варшавы "ложным шагом" и "спекуляциями на исторических трагедиях народов", последствиями которых могут стать "еще большая напряженность и обострение в регионе в угоду России". Авторы заявления полагают, что новые подходы Варшавы могут отразиться на судьбе "почти миллиона украинцев, которые сегодня живут и работают в Польше".

Судьбой украинских мигрантов озаботился и главный идеолог современной Украины - глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, обративший внимание на аргументы польской стороны, которая обосновала необходимость нового закона ростом трудовых мигрантов с Украины.

На этом фоне в Киеве зазвучали требования срочного принятия ответных мер против Варшавы. "Сейчас нужно принимать соответствующее решение украинскому парламенту о признании польской оккупации западноукраинских земель, польских преступлений, совершенных против украинцев в ХХ веке, а также вводить уголовную ответственность за отрицание этих преступлений, в частности польской оккупации", - заявил ответственный секретарь Государственной межведомственной комиссии по увековечиванию памяти жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремета. "Если в Польше будут открывать уголовные дела против украинцев, аналогичные дела будут открываться против поляков", - потребовал он.

1 февраля Сенат Польши принял закон, в соответствии с которым предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет за отрицание преступлений украинских националистов. В соответствии с документом к данной категории преступлений относятся "деяния, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 годах, связанные с применением насилия, террора или других форм нарушения прав человека против отдельных лиц или групп людей", а также участие украинских националистов в уничтожении евреев и геноцид, совершенный ими против польских жителей Волыни.

Одновременно закон прописывает недопустимость публичного обвинения самих поляков или польского государства в соучастии в преступлениях Третьего рейха или других преступлениях против человечества и мира. Эта норма появилась в связи с темой о роли поляков в трагических событиях 10 июля 1941 года, когда во время еврейского погрома в городке Едвабне на востоке страны польские националисты убили, по разным данным, от 340 до 1500 евреев. Долгое время считалось, что виновниками трагедии были гитлеровцы, оккупировавшие в то время город, однако в 1990-х годах было доказано, что ответственность за эту трагедию несут поляки. Бывший президент Польши Александр Квасьневский в 2001 году принес извинения за это преступление, однако нынешний глава государства Анджей Дуда заявил, что поляки не участвовали в Холокосте, а обвинения в этом - ложь.

Вопрос о нежелании Киева признавать ответственность украинских националистов за массовые убийства поляков в первой половине ХХ века стал в последние годы главным раздражителем в отношениях двух стран. Резкое обострение произошло после того, как нынешнее руководство Украины признало деятельность Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) борьбой за независимость страны. После подписания в мае 2015 года президентом Петром Порошенко специального закона на этот счет по всей Украине главарям националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу стали устанавливать памятники, называть в их честь улицы, проводить памятные акции и факельные шествия.

ОУН - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины в двадцатых - пятидесятых годах прошлого века. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - она ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. До конца 30-х годов ОУН вела нелегальную деятельность против Польши, а с началом Второй мировой войны в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами вступила в борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию.

На совести боевиков ОУН-УПА, которых по имени главы движения Степана Бандеры стали называть бандеровцами, убийство сотен тысяч людей различных национальностей, в том числе украинцев, участие в Холокосте. Только в ходе Волынской резни было уничтожено 200 тысяч поляков. Сейм Польши 22 июля 2016 года принял решение, которым эти преступления украинских националистов на Волыни в 1943-1944 годах названы геноцидом.