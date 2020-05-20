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В Киеве требуют от НАТО $200 миллиардов

20 мая 2020, 13:20  •  168 • В России

Любопытно, как некоторые украинские чиновники иногда умеют сказать больше, чем хотят. Вот взять, к примеру, бывшего замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, экс-нардепа Андрея Сенченко. В эфире одного из телеканалов он решил потребовать от НАТО (спасибо, что не от России) компенсацию за подписанный четверть века назад Будапештский меморандум. По нему, напомню, Украина отказалась от ядерного оружия.

- В случае отказа Украины от подписания документа возникла бы угроза распространения в мире ядерных ракетных технологий и ядерных компонентов, - цитирует Сенченко РИА Новости.

То есть, политик сам признается, что Киев не смог бы контролировать смертоносные запасы, и они бы расползлись по всему миру. И при этом требует какие-то «репарации».

- Это особая опасность, и поэтому все страны НАТО, и в особенности наши страны-гаранты, они явились выгодополучателями, - Считает Сенченко. – Они были бы вынуждены нести огромные расходы в течение последних 26 лет, если бы ядерное оружие осталось на Украине, при этом альянсу пришлось бы выделять гораздо больше средств на оборону, чем им было затрачено. Мы считаем, что прямой выигрыш составил как минимум один триллион долларов, и Украина имеет право ну хотя бы на 20% от этого экономического эффекта - 200 миллиардов.

Удивительная арифметика, больше похожая на шантаж – «а не будут брать, отключим газ». Впрочем, шантажировать НАТО Украине, в общем-то, нечем. И слава Богу.

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