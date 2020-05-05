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В Киеве суд решил арестовать Януковича
05 мая 2020, 14:10 • 59 • Украина
Печерский райсуд Киева принял решение об аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича в качестве меры пресечения.
Эту информацию украинским СМИ подтвердил его адвокат Виталий Сердюк.
По словам Сердюка, суд не может применить арест к Януковичу, поскольку он физически не присутствует в стране, суд может только избрать меру пресечения.
«Арестовать Виктора Федоровича смогут в случае, если он вернется в страну, придет в суд и выступит со словом. Суд только избрал меру пресечения, а не применил ее», - объяснил Сердюк.
Ходатайство об аресте Януковича подали прокуроры из управления по делам Майдана. Они попросили его арестовать по делу, в котором он подозревается «в свержении конституционного строя». По версии следствия, в 2010 году, после прихода к власти Янукович надавил на Конституционный суд, и тот признал незаконной реформу Конституции 2004, в результате чего полномочия президента были незаконно расширены.
Напомним, Государственное бюро расследований Украины снова вызывает Виктора Януковича на допрос. Дата допроса назначена на 9 июля из-за «неявки по одному из уголовных производств».
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