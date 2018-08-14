В Киеве суд продлил арест фигуранту дела Бабченко

Шевченковский суд Киева продлил срок содержания под стражей фигуранту дела о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко Тарасу Стельмашенко. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на представителя суда.

Отмечается, что арест Стельмашенко продлён до 6 октября.

По данным Службы безопасности Украины, Стельмашенко «общался непосредственно с подозреваемым» в организации покушения на Бабченко.

Также в СБУ заявили, что он отвечал за деятельность группы из трёх человек, которые якобы должны были прибыть на Украину для «осуществления терактов».

Ранее стало известно, что суд продлил арест предпринимателю Борису Герману, подозреваемому в организации покушения, до 23 сентября.