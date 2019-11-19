В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко

Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что прокуратура настаивала на взятии политика под стражу. Она аргументировала это тем, что Ляшко может оказать давление на свидетелей и следствие, пользуясь своими связями, а также покинуть Украину.

Уточняется, что его взяли на поруки три депутата: Михаил Волынец, Виктория Сюмар и Валентин Наливайченко.

Ранее Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с Герусом. Соответствующее уголовное производство украинская полиция возбудила 7 ноября.