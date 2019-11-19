Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Хуже, чем предатели": У Норкина назвали проворовавшихся чиновников, т...
Немцы создали альтернативу Facebook. Это действительно СОЦИАЛЬНАЯ сеть (Голос Ге...
Жертвы России в Сирии уже найдены. Что дальше?
"Украинцев научат жить без земли и денег": В Сети популярно объяснили,...
Главная / Украина

В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко

19 ноября 2019, 21:54  •  31 • Украина
Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что прокуратура настаивала на взятии политика под стражу. Она аргументировала это тем, что Ляшко может оказать давление на свидетелей и следствие, пользуясь своими связями, а также покинуть Украину.

Уточняется, что его взяли на поруки три депутата: Михаил Волынец, Виктория Сюмар и Валентин Наливайченко.

Ранее Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с Герусом. Соответствующее уголовное производство украинская полиция возбудила 7 ноября.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
19 ноября 2019, 18:54
Первый зарубежный визит нового премьера Молдовы – в Москву
19 ноября 2019, 02:24
Встреча в Париже: чего ожидать от предстоящего саммита в нормандском формате
19 ноября 2019, 12:09
На Украине исключают возможность продажи земли россиянам
18 ноября 2019, 23:09
Порошенко назвал «феерической глупостью» подозрение в узурпации власти
19 ноября 2019, 00:40
Источник: Маас не сможет посетить линию соприкосновения в Донбассе из-за погодных условий
19 ноября 2019, 18:39
МИД ФРГ призвал Россию выполнить обязательства по Донбассу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 ноября 2019, 07:28
Соловьёв одним вопросом смог превратить подавшего в суд на него Геращенко в ПРЕДАТЕЛЯ закона Украины
17 ноября 2019, 18:09
Путин, спецназ и... строгая женщина: Фото президента России взбудоражило Сеть
14 ноября 2019, 02:24
"В Британии присел бы лет на 15": Экс-адвокат Фейгин публично призвал к убийству Соловьёва
16 ноября 2019, 06:24
Антре президента Зеленского. Следующий номер — укрощение хищников!
18 ноября 2019, 00:39
"Извините": Лукашенко грубо высказался о союзе с Россией
17 ноября 2019, 01:54
"В отряде имени Бабченко пополнение": "Политический украинец" Орлуша готов вести войска на Москву - фото
18 ноября 2019, 16:54
Единственная из «Квартала»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.