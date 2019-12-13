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В Киеве страны ГУАМ договорились создать зону свободной торговли и транспортные коридоры

13 декабря 2019, 21:24  •  77 • Украина
12 декабря в Киеве прошло пленарное заседание глав правительств государств-членов ГУАМ (региональной инициативы Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы по развитию сотрудничества).
Участники заседания обсудили проблемы сотрудничества государств-членов ГУАМ не только в социально-экономической, но и в культурной сферах, а также возможности упрощения передвижения и людей, и товаров на всём пространстве ГУАМ.
«Я приветствую прагматичный подход, заявленный премьер-министром Украины Гончаруком. Считаю, что нужно больше конкретно сформулированных задач. Мы готовы работать и тесно взаимодействовать. Цель создания зоны свободной торговли – то, к чему нам стоит продвигаться, и мы считаем, что это послужит на благо всем государствам», – сказал в своём выступлении премьер-министр Молдовы Ион Кику.
На заседании были подписаны протоколы о намерении создать зоны свободной торговли и транспортные коридоры для государств, входящих в ГУАМ.
Глава правительства Молдовы отметил, что создание зоны свободной торговли не только увеличит товарооборот со странами ГУАМ и с третьими странами, но и привлечёт дополнительные инвестиции.
Были подписаны и протоколы о намерениях таможенниками стран ГУАМ – о функционировании и взаимном признании экономических операторов и о разрешении использования блокчейн-технологий в процессе проверки сертификатов происхождения товаров. Украинский премьер заверил, что всё это «сделает процедуру прохождения таможенного оформления более комфортной и упростит торговлю между странами».
В рамках пленарного заседания состоялась двусторонняя встреча премьер-министров Украины и Молдовы, на которой стороны обсудили вопросы поставки и транзита газа после нового года, а также меры по укреплению безопасности в регионе.
Также главы правительств договорились оказывать помощь друг другу при урегулировании конфликтов на территории своих стран. А Алексей Гончарук, украинский премьер, предложил ещё и обмениваться опытом и информацией на эту тему. Гончарук уверяет, что такой подход к делу будет способствовать росту безопасности в регионе. Вот только глава украинского правительства не уточнил, Киев собрался просто поделиться опытом в деле уничтожения мирного населения Донбасса и разрушения гражданской инфраструктуры или пригласит молдавских военных перенимать опыт на практике.
Что касается транспортных коридоров, у Молдовы, как известно, нет общей границы с Грузией и Азербайджаном, Украина связана с Грузией только через Чёрное море и также не имеет общей границы с Азербайджаном. Поэтому говорить о транспортных коридорах здесь можно весьма условно. Кроме того, Украина и Молдова являются беднейшими странами в континентальной Европе. Грузии тоже в этом плане нечем похвастать. Экономический смысл такого союза выглядит более чем проблемным, наиболее успешная страна в нём – Азербайджан.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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