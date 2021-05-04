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В Киеве составили очередной план «нападения» со стороны России

04 мая 2021, 17:05  •  133 • Украина

Видимо, спокойных дней на Украине никак не предвидится. Даже после того, как министерство обороны России завершило плановые учения, в ходе которых никак не были задеты подконтрольные Киеву территории, украинцы до сих пор продолжают пугать друг друга «страшилками» о скором нападении соседа. Кажется, «планы по захвату Украины Россией» скоро превратятся в «байку», которой родители будут пугать непослушных детей.

Очередная невероятная версия, порождённая умами так называемых украинских политических экспертов, основана на тактике двойного удара. По их мнению, российская армия одновременно ударит по городу Красноперекопск (что расположен по направлению Мариуполь) и по водозабору Краснознаменского канала. Зачем это нужно? Конечно, чтобы перекрыть водоснабжение в Херсонской области после взятия под контроль главных насосных станций на Днепре.

Украинские специалисты, видимо, решили облегчить задачу российскому командованию и самостоятельно разработали план «успешного захвата Украины». В их числе и военный обозреватель Михаил Жирохов, поддерживающий версию об основном ударе по Северо-Крымскому каналу, и отвлекающей операции России в направлении Харькова. Однако отвлечением внимания в данной ситуации явно занимается не Кремль. У Москвы никогда не было планов по ведению военных действий против Украины. Да и ей совершенно ни к чему подыгрывать Киеву и исполнять роль «главного злодея». Украинские власти и сами отлично справляются, при этом имея стараясь перевести внимание собственного народа с действительно серьёзных внутренних проблем на якобы угрожающую целостности Украины Российскую Федерацию.

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