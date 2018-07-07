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В Киеве сообщили о росте числа посетивших Крым украинцев
07 июля 2018, 21:09 • 75 • Украина
В июне 2018 года Крым посетили почти на 38% больше украинцев, чем в мае, сообщается на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины.
© Anton Gyngazov globallookpress.com
Согласно опубликованным данным, в июне границу между Крымом и Херсонской областью Украины в обоих направлениях пересекли 257 460 человек и более 41 тыс. транспортных средств.
«По сравнению с маем количество пересечений увеличилось на 37,68%», — говорится в сообщении.
Ранее глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что поток туристов с Украины на полуостров растёт.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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