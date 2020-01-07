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В Киеве сообщили о разговоре Зеленского и Помпео

07 января 2020, 15:54  •  103 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский и американский госсекретарь Майк Помпео провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули тему обострения ситуации на Ближнем Востоке.
 
globallookpress.com
 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

«Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что Зеленский выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и на Ближнем Востоке «в случае, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну».

Также украинский лидер сообщил Помпео о результатах договорённостей, достигнутых по итогам нормандского саммита, и о планах Киева по восстановлению мира в Донбассе.

В свою очередь, Помпео «особо отметил освобождение пленных и поприветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу».

Ранее в Госдепе заявили, что Помпео и Зеленский по телефону обсудили стратегическое сотрудничество.

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