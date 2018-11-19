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В Киеве сообщили о предложении США передать Украине списанные фрегаты

19 ноября 2018, 21:39  •  61 • Украина
Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко в ходе интервью Пятому каналу сообщил, что США предложили передать Украине списанные фрегаты типа Oliver Hazard Perry.
 
Reuters
 

«Да, действительно, мы получили предложение о передаче двух фрегатов типа Oliver Perry, которые были выведены из состава ВМС США в 2013—2015 годах», — заявил Воронченко.

Он сообщил, что в настоящее время ВМС Украины рассматривают это предложение с учётом состояния кораблей и стоимости их содержания. 

По его словам, ежегодные расходы на эксплуатацию фрегата этого типа составляют $25 млн.

Ранее стало известно, что США передали Украине два списанных патрульных катера класса Island.

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