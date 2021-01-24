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Украина совершила серьезную ошибку

Незалежная прогадала, когда отказалась от кредитов России. Такое заявление сделал Андрей Лесик, глава Харьковской городской организации партии "Оппозиционного платформы – За жизнь".

Политик в эфире NewsOne говорил о событиях 2013-2014 годов, когда на Украине случился госпереворот. В то время Россия дала Незалежной кредит в три миллиарда, позже должна была перевести еще 12 млрд долларов. Лесик отмечает, что Москва не ставила Киеву никаких условий. Украине нужно было лишь платить проценты.

Нардеп подчеркнул, что сейчас его страна получает от МВФ сумму, чуть меньше той, но при этом вынуждена идти на поводу у организации в ряде вопросов. Так, Украине диктуют цену на газ, заставляют проводить реформы, в том числе экономики и промышленности.

"Их задача нас уничтожить",

– заявил Лесик.

Политик с сожалением отметил, что Украина глобально зависит от кредитора. Он также высказался о месте Незалежной в мире. По его мнению, Киев должен быть мостом между Европой и Москвой.

Впрочем, не все украинцы разделяют подобное мнение. Так, в Министерстве энергетики полагают, что Украина должна срочно отключиться от российской энергосистемы.