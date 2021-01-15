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В Киеве собрались судить Жириновского за "терроризм"
15 января 2021, 22:30 • 71 • Политика
Российского политика и его соратников обвиняют в помощи Донбассу
Киевский режим собрался засудить лидера ЛДПР Владимира Жириновского по статье уголовного кодекса Украины за "финансирование терроризма". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Шевченковского райсуда столицы Незалежной.
Кроме Владимира Вольфовича по данному делу также проходят два однопартийца политика – Алексей Диденко и Михаил Дегтярев.
Инстанция уведомляет, что подготовительное заседание назначено на 19 января в 10 часов утра по киевскому времени.
Как передает УНИАН, российских депутатов обвиняют в финансировании армий ДНР и ЛНР.В конце 2020 года Жириновский дал прогноз о будущем Незалежной в случае нападения украинской армии на Крым или Донбасс. По его словам, ВС РФ разобьют и ВСУ, и пришедших им на помощь поляков. Затем в драку вмешается Германия, но после столкновения с российскими войсками Берлин договорится с Москвой о разделе соборной, в результате чего Россия прирастет 80% территории Украины, констатировал лидер ЛДПР.
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