В Киеве «слуги народа» закрывают телеканалы ОПЗЖ, а в регионах структуры Зеленского и Медведчука успешно партнёрствуют

После того, как Зеленский вырубил три подконтрольных ОПЗЖ телеканала, в Киеве стали шептаться о том, что «оппозиционеры» готовы окончательно побить горшки с властью. Для некоторых регионов – в особенности, для Киева, Одессы и Харькова, - это чревато распадом прочных связей местных функционеров. Дело в том, что в украинской политике со времён Леонида Кучмы так заведено: в столице у партий и фракций может и до драки дойти, но на региональных раскладах столичные распри никак не отражаются.

Причина такого странного, как многим кажется, подхода, довольно легко объяснима. Дело в том, что всю политику делают в Киеве, а в регионах местные власти озабочены, большей частью, не политикой, как таковой, а иными проблемами – например, как поделить или «распилить» ту или иную собственность. В областных властных структурах могут вполне на партнёрских условиях взаимодействовать партии – политические оппоненты, причём это, скорее, не исключение, а правило. Вот и у «слуг народа» с «оппозиционерами» сложились рабочие альянсы – и не только в обеих столицах и Южной Пальмире, но и в Херсоне, Николаеве, Кировограде, Сумах и т.д. Разница в идеологии и в партийных приоритетах, повторимся, ничуть не мешает политикам из, казалось бы, недружеских объединений находить общий язык, когда дело касается их материальных интересов. А политикой пусть занимаются в Киеве!

Такой подход, впрочем, может икнуться столичным «оппозиционерам», настроенным нынче максимально усугубить конфронтацию с партией власти после закрытия телеканалов. Медведчук и Рабинович рассчитывают, что против Зеленского поднимутся, в первую очередь, регионы – под предводительством местных ячеек ОПЗЖ. Но у местных ячеек ОПЗЖ нет причин ссориться с властью – к тому же, эта ссора может отнять у них накопленные непосильным трудом материальные блага. А в ОПЗЖ не дают никаких гарантий своим местечковым вассалам. Таким образом, революционные инициативы руководства ОПЗЖ, скорее всего, захлебнутся на низовом, областном уровне. Правда, за такое положение дел Медведчук с Рабиновичем могут жёстко спросить со своего заединщика Сергея Лёвочкина (именно он курирует региональные отделения ОПЗЖ и принимает решение, с кем им можно партнёрствовать на местах, а с кем – нет). Но это – едва ли, не те сейчас времена, чтобы разбрасываться единомышленниками. В общем, инициировать региональные протесты Медведчуку, скорее всего, не удастся – слишком крепкие узы скрепляют его низовой кадровый состав со «слугами народа».