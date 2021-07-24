В Киеве сказали, что мешает имплементации «формулы Штайнмайера»

Киев готов обсуждать реализацию "формулы Штайнмайера" по Донбассу после разблокирования работы политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в регионе. Об этом 23 июля сказал представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24"«Украина фактически согласовала внесение этой формулы как поправку в закон об особом статусе (Донбасса. — Ред.), но, по тем же Минским соглашениям, Киев должен вносить изменения в закон после консультаций с ОРДЛО (отдельными районами Донецкой и Луганской областей, — ред.). Но Россия заблокировала работу политической подгруппы, где могут проходить такие консультации», — заявил Гармаш.По словам Гармаша, Киев ждет, чтобы Россия разблокировала работу политической подгруппы ТКГ. В дальнейшем на заседаниях этой подгруппы Украина готова обсуждать внесение изменения в закон об особом статусе Донбасса, после чего контактная группа сможет отправить этот закон в Верховную Раду.Украина в рамках видеоконференций ТКГ уклоняется от диалога с представителями ЛДНР и называет стороной конфликта Россию.Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался за изменение Минских соглашений и расширение нормандского формата. В России отметили, что подобные предложения тормозят прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе.