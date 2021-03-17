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В Киеве скандал: украинский "вояка" оказался "девушкой-конфеткой", уважающей русский мат

17 марта 2021, 03:55  •  44 • В мире
Небывалый скандал разгорелся в Киеве – украинский вояка" оказался "девушкой-конфеткой", уважающей русский мат. Оказалось, что русское крепкое словцо любит применить не только простой солдат, но и фигуры повыше.
Крупный скандал разгорелся вокруг персоны советника украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексея Арестовича, который позволил себе применить русский мат в отношении одного из подписчиков его аккаунта на странице Facebook.
Оказалось, что под одним из комментариев пользователь выразил просьбу "писать на украинском", на что Арестович отреагировал не совсем адекватно.
Арестовичу не оставалось больше ничего, как оправдывать сой пост тем, что он "послал бота" и заверил, что за свою работу он не получает ни копейки, а наоборот "отнимает деньги у своих троих детей и отдаёт их в помощь государству".
Об этом случае пишет Telegram-канал "Русский тарантасъ", в Киеве украинский вояка" оказался "девушкой-конфеткой", уважающей русский мат. Оказалось, что русское крепкое словцо любят применяь все на украине - отрусского солдата, до фигур повыше.
Фото:Telegram-канал "Русский тарантасъ"

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