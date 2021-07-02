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В Киеве сделали вывод после прямой линии с Путиным: Украине осталось недолго

02 июля 2021, 01:00  •  147 • Политика
Слова Путина на прямой линии заставили украинских депутатов нервно ёрзать в своих креслах. "Нам скоро будет конец! Куда нам потом бежать? Кому мы будем нужны?!" - пересказал Журавко реакцию одного из депутатов Рады Украины.
После прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в Киеве поняли, что Украине скоро придёт конец. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
По его словам, прямую линию с Путиным внимательно смотрели не только простые украинцы, но и всё высшее руководство страны. И то, что они увидели, заставило их ёрзать в креслах. Потому что Путин заявил, что ему не о чем говорить с главой Украины, так как он просто выполняет приказы из-за океана. Также президент России пригрозил жёсткой реакцией на провокации и попытки разместить ракеты НАТО на Украине.
Нам скоро будет конец! Куда нам потом бежать? Кому мы будем нужны?!
- рассказал Журавко о реакции одного из украинских парламентариев.
В этой связи Журавко призвал Зеленского и украинских военных задуматься, что с ними будет, если Россия отреагирует на очередную военную провокацию. По мнению экс-депутата Рады, западные "ястребы" не станут ввязываться в конфликт с Россией, а просто сбегут, пишет Nation News.

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