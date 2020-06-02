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В Киеве сделали противоречивое признание о Крыме: семь лет единой стратегии нет

02 июня 2020, 12:55  •  162 • Политика
Постпредставитель президента Украины Антон Кориневич сделал внезапное признание о Крыме в интервью украинскому СМИ. По его словам, полуостров уже седьмой год в составе России, а единой стратегии по его возвращению до сих пор нет. Политик считает, что такую стратегию необходимо сделать открытой, но в то же время противоречит сам себе, заявив, что большую часть документа нужно будет сохранить в тайне.
В 2014 году Крым вернулся в состав России после проведённого референдума. Однако, в Киеве семь лет не желают слышать мнение абсолютного большинства крымчан, считая, что полуостров якобы был "оккупирован" и "аннексирован" Россией. И вот уже семь лет украинские власти обещают Крым вернуть обратно в лоно Незалежной.
В конце прошлого года украинские чиновники даже заявляли о том, что в Киеве разрабатывается стратегия по возвращению полуострова. Постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной республике Крым Антон Кориневич признался, что до сих пор нет единой стратегии по Крыму. В то же время рабочая группа уже создана.
"И то, что пошёл уже седьмой год оккупации Крыма, а в Украине до сих пор нет единой стратегии по восстановлению контроля над полуостровом - не очень хорошо", - высказал политик свою точку зрения, добавив, что наработки есть, но они разрознены и находятся в разных ведомствах.
Кориневич считает, что стратегию нужно сделать "открытой и публичной", чтоб народ знал, что именно власти делают для возвращения полуострова. И тут же сам себе противоречит, добавив, что большую часть стратегии нужно сделать "закрытой и тайной".
"Стратегия необходима, и здесь нет никаких других точек зрения. Кроме того, абсолютно всем приобщённым к процессу сторонам понятно, что часть этой стратегии должна быть открытой и публичной - чтобы люди видели, что государство делает для возвращения временно оккупированных территорий и населения, которое там проживает. Но, конечно, большая её часть должна быть закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности ", - заявил представитель президента в интервью Укринформу.

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