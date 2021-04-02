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В Киеве сделали неожиданное заявление о звонке Байдена

02 апреля 2021, 04:00  •  30 • Украина

Киеву не нужен «символический» телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом, он должен быть наполнен реальным содержанием.

Об этом заявил пресс-секретарь украинской делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

«Мы не школьники младших классов, мы крупнейшая страна в Европе, де-факто правый фланг НАТО, мы не требуем символических звонков. Нам нужно реальное содержание этого звонка», сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

«Президенты слегка занятые люди, и когда они разговаривают между собой, то должны решить ряд конкретных вопросов», — добавил Арестович.

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