|
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
25 октября 2019, 11:24 • 146 • Украина
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину. Об этом, как передаёт издание «Сегодня.ua», в ходе брифинга заявил зампред Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.
РИА Новости © Евгений Биятов
По его словам, в прогнозах учитываются контрактные обязательства российской компании, объём газа в хранилищах и введение в эксплуатацию новых газопроводов в обход Украины.
«Учитывая все эти факторы, входящие данные, чтоб выполнить свои обязательства, «Газпрому» придётся прокачать через Украину приблизительно 50 млрд кубометров», — сказал он.
При этом он не исключил возможности временного прекращения транзита российского газа.
Ранее украинский премьер Алексей Гончарук отметил, что в некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если не будет подписан новый контракт на транзит российского газа.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявлял, что компания уведомила Украину о необходимости урегулировать судебные споры до заключения нового контракта.
Как указывал Миллер, если на Украине к 1 января не будут созданы независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путём останется продление действующего контракта в новых условиях.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
146
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 октября 2019, 16:09
|
21 октября 2019, 22:54
|
22 октября 2019, 12:09
|
25 октября 2019, 01:39
|
23 октября 2019, 07:39
|
18 октября 2019, 13:54
|
25 октября 2019, 01:54