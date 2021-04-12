В Киеве русских трех богатырей объявили украинцами

В Киеве произошла очередная попытка переписать историю с опорой на украинский национализм. На сей раз филологи обвинили Россию в том, что Московское княжество «присвоило» себе «украинских» богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича.Украинские историки заявили, что Илью Муромца звали Ильей Чобитько или Ильей Муровцем, что он родился в деревне Моровск (ранее – Муромск) под Черниговом, а не в селе Карачарово под Муромом.По мнению украинских исследователей, Алексей Попович — это Олешко, рыцарь из города Пирятин на Полтавщине, а не боярин из Ростова.Про Добрыню Никитича украинские историки и филологи заявили, что тот был «воеводой князя Владимира Великого», жил на территории Киевской Руси, которая находилась «в пределах нынешней этнической Украины, но простиралась и значительно севернее» – до Новгорода.Как видно, украинские филологи пристроили всех трех богатырей в свои ряды. Таким образом, Киев сделал русских богатырей украинцами. И это не первый случай, когда украинцы пытаются фантазировать на тему — кто у кого украл историю.Например, украинские власти пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, русского художника Ивана Айвазовского и других известных людей.В Киеве призывают называть россиян «московитами», поскольку, якобы Россия украла у Украины название «Русь». Что бы ни говорили на «незалежной», но у дурости тоже должны быть границы. Как считаете?