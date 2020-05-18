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В Киеве российского капитана команды КВН пытались сломать вопросом "Чей Крым?". Не получилось

18 мая 2020, 11:55  •  115 • Политика
В Киеве российского капитана команды КВН Сергея Писаренко пытались сломать вопросом "Чей Крым?". Однако не получилось. Комик был возмущён формулировками украинского журналиста и изъявил желание закончить интервью.
Известный русский кавээнщик, комик Сергей Писаренко побеседовал с украинским журналистом Сергеем Ивановым. Без провокационных вопросов на тему политики не обошлось. Интервью опубликовал канал ISLND TV на YouTube.
Сотрудник прессы сначала долго расписывал "ужасы" происходящего в Донбассе, после чего перешёл и к Крыму.
Как вы воспринимаете вопрос Крыма, "аннексию" Крыма? - спросил Иванов.
Писаренко был очень раздражён данной репликой и изъявил желание уйти из съёмочной студии.
Давайте уже политические беседы заканчивать. Я приехал сюда говорить о творчестве, а вы начинаете меня уже чёрт-те куда тащить, - заявил комик.
Ранее украинский дипломат Константин Грищенко выразил уверенность, якобы Киев в конечном счёте сможет убедить Россию в том, будто бы "вернуть" полуостров будет выгодно для неё самой.

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