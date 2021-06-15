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В Киеве решили обложить крымчан налогом
15 июня 2021, 08:20 • 220 • Политика
В Верховной раде Украины разрабатывают законопроект, по которому крымчан хотят обложить налогом.
Некоторые детали нового законопроекта уточнило украинское издание "Обозреватель". По информации СМИ, в Киеве хотят отменить действующую сейчас в Незалежной свободную экономическую зону (СЭЗ) "Крым". Её создали в 2014 году после того, как полуостров путём референдума вернулся в состав России.
Украина, напомним, не признаёт итоги волеизъявления крымчан и считает полуостров "аннексированным" и "оккупированным" Россией. Теперь свою идею фикс о "возвращении" полуострова нардепы задумали воплотить через фискальную систему - решили обложить крымчан налогом, отменив СЭЗ.
В Верховной раде принять этот документ за основу хотят до того, как состоится саммит так называемой "Крымской платформы" в августе.
Как в Киеве собираются сначала наложить, а после взыскивать налоги с жителей другой страны - большой вопрос.
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