В Верховной раде Украины разрабатывают законопроект, по которому крымчан хотят обложить налогом.

Некоторые детали нового законопроекта уточнило украинское издание "Обозреватель". По информации СМИ, в Киеве хотят отменить действующую сейчас в Незалежной свободную экономическую зону (СЭЗ) "Крым". Её создали в 2014 году после того, как полуостров путём референдума вернулся в состав России.

Украина, напомним, не признаёт итоги волеизъявления крымчан и считает полуостров "аннексированным" и "оккупированным" Россией. Теперь свою идею фикс о "возвращении" полуострова нардепы задумали воплотить через фискальную систему - решили обложить крымчан налогом, отменив СЭЗ.

В Верховной раде принять этот документ за основу хотят до того, как состоится саммит так называемой "Крымской платформы" в августе.

Как в Киеве собираются сначала наложить, а после взыскивать налоги с жителей другой страны - большой вопрос.