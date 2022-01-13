В Киеве решают, как поступить с Петром Порошенко, если он всё-таки решит вернуться

Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович сообщил, что Порошенко купил билет на авиарейс Варшава – Киев W61567 и 17 января в десятом часу утра приземлится в Борисполе. В этой связи в партии «Европейская солидарность» трубят сбор – соратники Порошенко должны встретить его в аэропорту, чтобы не позволить силовикам арестовать экс-президента. Таким образом, уже через 4 дня на Украине может начаться гражданское противостояние – сторонников и противников Порошенко. Повторится ли «казус Саакашвили»?

Сюжет: Выборы, Украинский кризис

Про возвращение Саакашвили в Тбилиси сторонники Порошенко сегодня вспоминают чаще всего – ведь грузинской группе поддержки Мишико так и не удалось спасти его от тюрьмы. А ну, если похожая ситуация возникнет и с Порошенко?! Депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко в этой связи риторически взывает к Зеленскому: определись, кто твой главный враг, Путин или Порошенко! Мол, когда российская армия готовится напасть на Украину – Зеленский спит, а как только Порошенко объявил о решении вернуться – он тут же проснулся! Депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский предупреждает, что возвращаться в Киев Порошенко, на всякий случай, собрался в представительной компании (как Саакашвили из Польши на поезде в своё время, в компании Юлии Тимошенко и функционеров её «Батькивщины»). Сопровождать Порошенко из Варшавы намереваются сливки украинской политики – Константин Елисеев, Артур Герасимов, Николай Княжитский, София Федына, Ростислав Павленко и Ирина Фриз. А одиозный Ахмем Чийгоз пообещал, в случае чего, отбить президента у силовиков «силой оружия».

Не вполне ясно, кто именно из силовиков будет арестовывать Порошенко, чтобы препроводить его в суд в случае возвращения. Накануне в Госбюро расследований открестились от намерения задержать экс-президента, мол, у бюро к нему нет никаких претензий. Не в претензии и генпрокуратура – именно туда Порошенко намеревается отправиться сразу по возвращении в Киев. Интрига же в том, выполнят ли приказ арестовать Порошенко контрразведчики, ведь в СБУ, которым руководит ставленник Зеленского Иван Баканов у Порошенко великое множество скрытых сторонников.