В Киеве разгорается истерика по поводу «потери» Азовского моря

Суровая реальность за последние годы должна была вбить в мозг украинских патриотов, что любое их действие против России оборачивается в итоге кратным ответом, и что на этом пути нет и не будет побед. Потому что каждая такая победа (перемога) в итоге оборачивается поражением (зрадой). Должна была, но, похоже, не вбила. Вероятно, из-за дисфункции или дефицита кое-какого вещества. И каждый раз, наступая на очередные грабли, победители «майданной революции достоинства» искренне удивляются: «А нас-то за що?»

Эксперт общественного «майдана иностранных дел» Андрей Клименко объяснил, «за що», например, сейчас расплачиваются моряки и рыбаки в Азовском море. По его мнению, они столкнулись с настоящей блокадой украинских портов на Азовском море со стороны России.

- Иллюстрация одной из составляющих российской технологии блокады Мариуполя и Бердянска. Продолжительность ожидания разрешения на проход Керченским проливом для судов из Мариуполя и Бердянска составляет от 7 до 88 часов вместо стандартных 1–2 часов, посчитал он. По его данным, средняя продолжительность задержки достигает 29 часов.

Клименко заявил, что этого бы не было, если бы украинские сначала подумали и не стали бы «героически» захватывать российское гражданское безоружное рыболовецкое судно «Норд», которое вместе с экипажем продолжает удерживаться Украиной по сию пору.

Клименко также считает, что Азовское море уже фактически утрачено Украиной, потому что российские моряки делают в нем, что хотят. А украинские морские пограничники спрятались в порту и «носа не кажут» в море. Поэтому российские пограничники останавливают суда буквально у береговой линии, как это случилось, например, с турецким судном NAZLIM, которое на пути из Мариуполя в Новороссийск подвергли досмотру на том же самом месте, что и несколькими днями раньше, когда оно шло в Мариуполь.

- Мариупольский отряд Морской охраны хоть бы сходил в тот квадрат. Это же недалеко. Спросите, может, у их российских коллег за время постоянного дежурства у пляжей Бердянска закончились сигареты? - съязвил он в адрес украинских пограничников, отметив, что «Россия дежурит уже у пляжей Бердянска». Кстати, практически сразу после задержания «Норда» перестали выходить на промысел и украинские рыбаки.

Напомним, что Россия действительно ужесточила досмотр судов в целях обеспечения безопасности Крымского моста и плавания в Азовском море после того, как в Киеве все чаще стали раздаваться голоса о необходимости проведения диверсии для уничтожения Крымского моста, а в марте было по-пиратски захвачено российское рыболовецкое судно «Норд». И особо отметим, что Россия вправе так делать, не нарушая ни одной нормы морского права и международного законодательства.

Остается только порадоваться за украинских моряков, которым нечего противопоставить российскому военному флоту, кроме новоделок катеров «Гюрза», которые сами потонут при волнении в 3 балла. Иначе воинственные украинские патриоты уже отправили бы со своих диванов украинских моряков на морское дно. Хоть Азовское море и мелкое, но утонить там – раз плюнуть.

А украинцам давно было пора усвоить москальскую народную мудрость: «Не буди лихо, пока тихо». А то – боком выйдет.