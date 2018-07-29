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В Киеве расследуют применение полицейским слезоточивого газа против журналиста

29 июля 2018, 19:39  •  40 • Украина
Полиция Киева расследует инцидент, в котором полицейский распылил слезоточивый газ в лицо фотокорреспонденту агентства Associated Press Ефрему Лукацкому во время акции протеста.
 
© AFP
 

«Со мной связался начальник полиции Юрий Зозуля, они ведут расследование», — цитирует ТАСС Лукацкого.

В Национальном союзе журналистов Украины сообщили, что инцидент произошёл 28 июля во время акции «из-за застройки в одном из спальных районов Киева».

«Один из полицейских видел, что я снимаю, и зарядил мне газом в глаза по полной программе. Я в прямом смысле ослеп минут на десять. Я стоял не в толпе, кричал ему «Пресса», но полицейского это не остановило», — рассказал журналист.

Ранее в Национальном союзе журналистов Украины сообщили, что на территории страны в этом году было совершено 45 нападений на сотрудников средств массовой информации.

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