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В Киеве расследуют применение полицейским слезоточивого газа против журналиста
29 июля 2018, 19:39 • 40 • Украина
Полиция Киева расследует инцидент, в котором полицейский распылил слезоточивый газ в лицо фотокорреспонденту агентства Associated Press Ефрему Лукацкому во время акции протеста.
© AFP
«Со мной связался начальник полиции Юрий Зозуля, они ведут расследование», — цитирует ТАСС Лукацкого.
В Национальном союзе журналистов Украины сообщили, что инцидент произошёл 28 июля во время акции «из-за застройки в одном из спальных районов Киева».
«Один из полицейских видел, что я снимаю, и зарядил мне газом в глаза по полной программе. Я в прямом смысле ослеп минут на десять. Я стоял не в толпе, кричал ему «Пресса», но полицейского это не остановило», — рассказал журналист.
Ранее в Национальном союзе журналистов Украины сообщили, что на территории страны в этом году было совершено 45 нападений на сотрудников средств массовой информации.
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