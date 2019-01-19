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В Киеве рассказали, у кого покупают российскую нефть
19 января 2019, 12:54 • 111 • Украина
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что Киев покупает российскую нефть у Белоруссии.
Reuters
Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».
«У нас нефти нет... Нам приходится покупать большое количество топлива... у Белоруссии, которая... вырабатывает его из российской нефти, но нам это выгодно», — отметил Тука.
По словам политика, у Киева есть альтернатива — закупать нефть в Европе. При этом он усомнился в способности Украины «потянуть» европейское топливо.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о том, что Минск поставляет Киеву дизельное топливо, которое в дальнейшем используется в военных целях.
Летом 2018 года президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что украинская сторона может начать получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP).
Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФАН оценил заявление.
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