В Киеве рассказали об историческом союзе с «независимым» Крымом

В Конституции Украины при президентстве Владимира Зеленского может появиться пункт о «национальной автономии» в Крыму, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам Никита Потураев.

По его словам, уже есть прообраз комитета парламента «по оккупированным территориям», который разделён на подкомитеты по Крыму и Донбассу. В нём эту идею поддерживают.

В эфире телеканала ATR Потураев рассказал, как в начале XIX века Украина сотрудничала с Крымским ханством.

«Россия проглотила Крым — независимое государство, веками независимое... Крымское ханство, как известно, было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого», — отметил он.

Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что история Военно-морских сил страны насчитывает более 1 тыс. лет.