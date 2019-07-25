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В Киеве рассказали об историческом союзе с «независимым» Крымом
25 июля 2019, 09:24 • 91 • Украина
В Конституции Украины при президентстве Владимира Зеленского может появиться пункт о «национальной автономии» в Крыму, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам Никита Потураев.
© Vladyslav Musiienko/Ukrainian Governmental Press Service/Handout via REUTERS
По его словам, уже есть прообраз комитета парламента «по оккупированным территориям», который разделён на подкомитеты по Крыму и Донбассу. В нём эту идею поддерживают.
В эфире телеканала ATR Потураев рассказал, как в начале XIX века Украина сотрудничала с Крымским ханством.
«Россия проглотила Крым — независимое государство, веками независимое... Крымское ханство, как известно, было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого», — отметил он.
Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что история Военно-морских сил страны насчитывает более 1 тыс. лет.
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