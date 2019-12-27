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В Киеве рассказали о сетке телеканала для неподконтрольного Донбасса
27 декабря 2019, 19:54 • 115 • Украина
Новый государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, который будет запущен в феврале 2020 года, совместит функции развлекательного и информационного вещания, заявил замглавы Министерства молодёжи и спорта Украины Анатолий Максимчук.
Pixabay
«На первом этапе будет развлекательно-информационным каналом, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание», — написал он на своей странице в Facebook.
Максимчук подчеркнул, что основная задача министерства и МИД Украины — привлечь внимание жителей Донбасса к позиции Киева.
«Наша задача — сделать так, чтобы наши граждане на временно оккупированной территории слышали и знали незаангажированную и честную позицию о том, что происходит на Украине», — отметил он.
По его словам, Министерство молодёжи и спорта Украины совместно с МИД страны вырабатывает концепцию «стратегического пакета месседжей» для украинцев, проживающих на данных территориях.
В конце ноября стало известно о планах Киева запустить в феврале 2020 года специальный телеканал на неподконтрольных территориях.
Кроме того, в июле в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о необходимости «всемирного русскоязычного телеканала» для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму, а также «за умы россиян на территории России».
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