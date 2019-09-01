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В Киеве рассказали о переговорах президентов Украины и Грузии

01 сентября 2019, 13:54  •  47 • Украина
Президенты Украины и Грузии Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили провели переговоры в Варшаве, обсудив вопросы двустороннего сотрудничества.
 
© president.gov.ua
 

Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.

Указывается, что Зеленский и Зурабишвили позитивно оценили политический диалог между Киевом и Тбилиси.

«Во время встречи также обсуждались торгово-экономическое сотрудничество и координация взаимодействия в рамках сотрудничества с европейскими институтами», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили вопросы безопасности и обороны. Президенты договорились о взаимных визитах в Грузию и на Украину в ближайшее время. 

Ранее Зеленский пообещал лично защищать инвестиции в Украину.

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