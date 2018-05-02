В Киеве рассказали, какие страны готовы финансировать миссию ООН в Донбассе

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак в эфире украинского Пятого канала заявил, что США и Франция готовы финансировать миротворческую миссию ООН в Донбассе.

«На сегодняшний день у нас есть заявление от США, что они готовы финансировать эту миротворческую миссию. У нас есть заявление Франции, что они готовы финансировать, и у нас есть заявление Германии — они готовы рассмотреть такое финансирование», — цитирует его УНИАН.

Грымчак добавил, что «фактически нужно только найти войска, вооружение и прочее».

Ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Киев стремится к введению миротворческой миссии ООН в Донбассе, и в этом вопросе есть определённые сдвиги.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал телеканалу «Звезда» готовность Швеции отправить миротворцев в Донбасс.