|
В Киеве рассказали, какие страны готовы финансировать миссию ООН в Донбассе
02 мая 2018, 15:39 • 75 • Украина
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак в эфире украинского Пятого канала заявил, что США и Франция готовы финансировать миротворческую миссию ООН в Донбассе.
Reuters
«На сегодняшний день у нас есть заявление от США, что они готовы финансировать эту миротворческую миссию. У нас есть заявление Франции, что они готовы финансировать, и у нас есть заявление Германии — они готовы рассмотреть такое финансирование», — цитирует его УНИАН.
Грымчак добавил, что «фактически нужно только найти войска, вооружение и прочее».
Ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Киев стремится к введению миротворческой миссии ООН в Донбассе, и в этом вопросе есть определённые сдвиги.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал телеканалу «Звезда» готовность Швеции отправить миротворцев в Донбасс.
Подпишитесь на нас
75
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
29 апреля 2018, 06:40
|
25 апреля 2018, 18:09
|
26 апреля 2018, 00:39
|
01 мая 2018, 00:54
|
01 мая 2018, 08:54
|
28 апреля 2018, 07:54
|
30 апреля 2018, 11:54