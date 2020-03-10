В Киеве рассказали, как российский рубль обрушил курс гривны

Киев, 10 марта. Мощное падение курса гривны вызвано соответствующим ослаблением российского рубля. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко.

При этом по словам украинского эксперта, падение курса гривны — это временное явление.

«Очевидно, падение гривны связано как с эпидемией коронавируса, так и с падением курса рубля, падением цен на нефть», — полагает собеседник ФАН.

Коронавирус же в ближайшее время прекратит свое влияние на мировую экономику, полагает политолог.

«Думаю, через какое-то время гривна будет более стабильна, потому что эпидемия коронавируса начинает спадать. В Китае мы видим яркие признаки этого», — отмечает собеседник ФАН.

Кроме того, прекратится и обвал нефтяного рынка.

«Дальше не будет резкого падения нефти и рубля: они упали уже так, что подняться им будет очень сложно», — констатирует глава Украинской академии политических наук.

Эксперт уверен: гривна скоро восстановит свои позиции.

«Больших колебаний гривны дальше не будет. Что бы с гривной не творилось, украинцы привыкли не обращать внимания на эти вещи», — заключил Николай Михальченко.

Ранее руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему России выгодно падение цен на нефть.

В свою очередь, киевский политолог Александр Семченко уверен, что падение мировых цен на нефть может привести украинское государство к дефолту.