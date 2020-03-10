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В Киеве рассказали, как российский рубль обрушил курс гривны
10 марта 2020, 19:35 • 112 • Украина
Киев, 10 марта. Мощное падение курса гривны вызвано соответствующим ослаблением российского рубля. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил глава Украинской академии политических наук Николай Михальченко.
При этом по словам украинского эксперта, падение курса гривны — это временное явление.
Коронавирус же в ближайшее время прекратит свое влияние на мировую экономику, полагает политолог.
Кроме того, прекратится и обвал нефтяного рынка.
Эксперт уверен: гривна скоро восстановит свои позиции.
Ранее руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему России выгодно падение цен на нефть.
В свою очередь, киевский политолог Александр Семченко уверен, что падение мировых цен на нефть может привести украинское государство к дефолту.
Автор: Даниил Куперницкий
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