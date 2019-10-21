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В Киеве рассказали, как будет выглядеть победа над Россией

21 октября 2019, 18:09  •  48 • В России

Больше всего в этой манифестации поражает, что этот хамский бред озвучил не «сбитый летчик» - отставник, а действующий политик Украины самого высокого ранга, отвечающий в правительстве Зеленского за евроинтеграцию. Как видится вице-премьеру, победа Украины в войне с Россией (на которую, заметим, Россия так и не явилась) будет выглядеть так.

Первое: «деоккупация» и реинтеграция Донбасса в состав унитарной Украины без предоставления региону автономии.

Одной фразой Дмитрий Кулеба, как говорят дипломаты, дезавуировал Минские соглашения, под которыми подписалась Украина (ведь автономия Донбасса числится в них одним из главных пунктов). То есть, вице-премьер торжественно сообщил, что целых пять лет, Незалежная водила за нос все мировое сообщество, мира она не хочет, а хочет воевать дальше.

Второе:

«Российская агрессия началась не с Донбасса, она началась с Крыма. И тот, кто откажется от идеи возвращения Крыма, совершит настоящую госизмену» - заявил Кулеба.

Тут можно было бы и свернуть интервью, потому что понятно – Россия Крым не сдаст ни при каких условиях. Но журналист «Свободы», возможно, боялся спугнуть словоохотливого собеседника, которого несло.

Третье:

По мнению вице-премьера Кулебы, Украина победит в тот момент, когда в Киев приедет президент России, и, дословно «склонит голову перед монументом героям АТО». И уточнил: «именно этот шаг откроет путь от официального мира к реальному примирению». На месте евробюрократов, я бы после этого заявления схватился бы за сердце. В центре Европы, уже шестой год идет военный конфликт с применением тяжелого вооружения, а одна из сторон - Украина, открыто призывает Россию стать противником в этой войне. Причем заявление сделано «специалистом по евроинтеграции» и, судя по всему, он рассчитывает втянуть в эту войну и остальную Европу. Похоже, у Украинской евроинтеграции прямо-таки зияющие перспективы.

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