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В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления

06 июля 2018, 14:09  •  145 • Украина

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел (МВД) Украины предложило начать реализацию "плана деоккупации" Донбасса с наступления на Горловку и Новоазовский район Донецкой области.

Об этом в пятницу сообщил советник главы МВД Иван Варченко во время презентации стратегии восстановления целостности Украины "Механизм малых шагов".

"Освобождаем эти районы, исходя из возможной численности [миротворческой] миссии ООН. Три тысячи человек хватит, чтобы зайти в эти районы", - цитирует его агентство УНН.

Однако Варченко пояснил, что начать реализацию плана возможно только после окончательного принятия решения "о полном освобождении Украины". "Только тогда, когда будет подписано соглашение о деоккупации Украины, тогда мы можем пойти на эти шаги", - добавил он.

В конце февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса).

В документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны, также создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта.

В мае глава МВД Арсен Аваков провел заседание с главами всех центральных органов исполнительной власти системы внутренних дел, во время которого присутствовавшие обсудили мероприятия по подготовке министерства к восстановлению государственного суверенитета Украины на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Как заявил тогда Аваков, "план деоккупации" Донбасса будет включать две части: подготовительную и практическую. Кроме того, по его мнению, большую роль в реализации этого плана будет играть информационная составляющая.

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