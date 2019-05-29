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В Киеве раскрыли тайну "исчезновения" серверов и мониторов СНБО из ситуационной комнаты Порошенко
29 мая 2019, 02:54 • 36 • В мире
Секретарь СНБО Александр Данелюк на днях сообщил, что команда Порошенко после себя оставила "совершенно голую" ситуационную комнату. Тайну "исчезновения" оборудования раскрыл пресс-секретарь бывшего украинского президента.
Данелюк ранее опубликовал в Facebook видео, продемонстрировав ситуационную комнату с совершенно пустыми стенами. Секретарь СНБО отметил, что еще месяц назад помещение выглядело совершенно иначе: на всех стенах висели мониторы, подключенные к серверам.
Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook рассказал о том, что все техника, которая находилась в этой комнате, ранее была арендована, а после того, как на Банковую улицу пришла новая власть, оборудование было возвращено законному владельцу за ненадобностью.
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