В Киеве раскрыли тайну "исчезновения" серверов и мониторов СНБО из ситуационной комнаты Порошенко

Данелюк ранее опубликовал в Facebook видео, продемонстрировав ситуационную комнату с совершенно пустыми стенами. Секретарь СНБО отметил, что еще месяц назад помещение выглядело совершенно иначе: на всех стенах висели мониторы, подключенные к серверам.

"Всё было снято во время смены власти, вот такая получилась цивилизованная передача власти на Украине", — добавил Данелюк.

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook рассказал о том, что все техника, которая находилась в этой комнате, ранее была арендована, а после того, как на Банковую улицу пришла новая власть, оборудование было возвращено законному владельцу за ненадобностью.