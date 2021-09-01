Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибк...
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёса...
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём ...
"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и...
Главная / Политика

В Киеве раскрыли главную интригу визита Зеленского к Байдену

01 сентября 2021, 23:10  •  77 • Политика
Фото: Edijs Palens / Xinhua / www.globallookpress.com
Лидера Незалежной подготовили к переговорам с хозяином Белого дома
Многие эксперты и политики гадали, какова же главная составляющая первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и премьерной встречи с американским коллегой Джо Байденом. Оказывается вся интрига кроется в том, что экс-комик удостоился разговора с хозяином Белого дома с глазу на глаз.
Об этом заявил бывший министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24". По его мнению, лидер США намерен понять, существует ли у его украинского гостя стратегия и воля ее выполнить.
Дипломат отметил, что американская сторона очень интересно выстроила программу визита Зеленского. До встречи с Байденом он провел переговоры с рядом американских министров, чтобы "ввести его в курс... по разным темам". По его мнению, это правильный ход, поскольку глава Незалежной должен "составить себе понимание" перед встречей с хозяином Овального кабинета.
"Я считаю, что главное в этом визите, если хотите, единственная интрига - это тет-а-тет. Я думаю, он будет час плюс-минус, чем больше, там лучше, на самом деле", – цитирует пана Климкина РИА "Новости".
Он считает, что для сегодняшней встречи самое главное – это просто знакомство двух лидеров и "химия" между ними, но Байден будет стремиться понять, что ему делать дальше и что сама намерена делать украинская власть.
Экс-министр уверен, что пан Зеленский не вернется из Вашингтона с пустыми руками. Он подчеркнул, что "мы не получим результатов тет-а-тета".
Ранее сегодня стало известно, что по итогам переговоров лидеры двух государств не будут проводить совместную пресс-конференцию. Как допустил киевский политолог Руслан Бортник, данная форма общения с журналистами станет лишней из-за того, что на встрече Зеленского с Байденом не будут подписаны стратегические соглашения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





77
Источник
Похожие новости
01 сентября 2021, 03:55
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёсах?"
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?"
01 сентября 2021, 05:45
США пообещали защитить украинцев от "самого грязного в мире" газа: "Теперь перезимуют"
01 сентября 2021, 15:50
Почему Байден отказал Зеленскому: Эксперт назвал три причины
01 сентября 2021, 00:15
В МИД России назвали "грязнейшей подлостью" слова генсека НАТО об Афганистане
01 сентября 2021, 12:10
Президент Казахстана сделал заявление о русском языке после угроз националистов в расправе
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 сентября 2021, 03:55
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёсах?&qu...
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?&...
01 сентября 2021, 05:45
США пообещали защитить украинцев от "самого грязного в мире" газа: "Те...
01 сентября 2021, 15:50
Почему Байден отказал Зеленскому: Эксперт назвал три причины
01 сентября 2021, 00:15
В МИД России назвали "грязнейшей подлостью" слова генсека НАТО об Афганиста...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 августа 2021, 08:35
Европа запуталась: теперь ей придется больше платить России
28 августа 2021, 05:30
На Львовщине найден труп американского военного
26 августа 2021, 02:10
Стыд и гордость: Как США, Украина и Россия эвакуировали граждан из Афганистана - видео
28 августа 2021, 00:55
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
28 августа 2021, 09:10
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в фольклор: "Хотите анекдот?"
01 сентября 2021, 03:55
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёсах?"
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.