В Киеве радикалы напали на журналиста канала NewsOne

Во время акции радикалов против марша трансгендеров в центре украинской столицы на представителя телеканала NewsOne было совершено нападение.

«Во время прямого эфира в воскресенье, 18 ноября, один из активистов плюнул в лицо журналисту», — сообщается в Twitter NewsOne.

Отмечается, что пострадавшим стал корреспондент канала Богдан Аминов.

По словам представителей NewsOne, их деятельности препятствовали не только члены радикальных групп, но и депутаты украинского парламента, в частности, Оксана Корчинская, которая «культурно просила» журналистов покинуть мероприятие.

По словам представителей правоохранительных органов, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в мониторинговой миссии ООН по правам человека заявили, что с мая по август 2018 года на Украине зафиксирован рост числа нападений на журналистов в 210%.

Летом лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Украины Пётр Порошенко пытается оказывать давление на ряд телеканалов страны.