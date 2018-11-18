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В Киеве радикалы напали на журналиста канала NewsOne
18 ноября 2018, 16:24 • 58 • Украина
Во время акции радикалов против марша трансгендеров в центре украинской столицы на представителя телеканала NewsOne было совершено нападение.
© pixabay.com
«Во время прямого эфира в воскресенье, 18 ноября, один из активистов плюнул в лицо журналисту», — сообщается в Twitter NewsOne.
Отмечается, что пострадавшим стал корреспондент канала Богдан Аминов.
По словам представителей NewsOne, их деятельности препятствовали не только члены радикальных групп, но и депутаты украинского парламента, в частности, Оксана Корчинская, которая «культурно просила» журналистов покинуть мероприятие.
По словам представителей правоохранительных органов, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в мониторинговой миссии ООН по правам человека заявили, что с мая по август 2018 года на Украине зафиксирован рост числа нападений на журналистов в 210%.
Летом лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Украины Пётр Порошенко пытается оказывать давление на ряд телеканалов страны.
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