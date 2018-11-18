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В Киеве радикалы напали на журналиста канала NewsOne

18 ноября 2018, 16:24  •  58 • Украина
Во время акции радикалов против марша трансгендеров в центре украинской столицы на представителя телеканала NewsOne было совершено нападение.
 
© pixabay.com
 

«Во время прямого эфира в воскресенье, 18 ноября, один из активистов плюнул в лицо журналисту», — сообщается в Twitter NewsOne.

Отмечается, что пострадавшим стал корреспондент канала Богдан Аминов.

По словам представителей NewsOne, их деятельности препятствовали не только члены радикальных групп, но и депутаты украинского парламента, в частности, Оксана Корчинская, которая «культурно просила» журналистов покинуть мероприятие.

По словам представителей правоохранительных органов, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в мониторинговой миссии ООН по правам человека заявили, что с мая по август 2018 года на Украине зафиксирован рост числа нападений на журналистов в 210%.

Летом лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Украины Пётр Порошенко пытается оказывать давление на ряд телеканалов страны.

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