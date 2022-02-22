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В Киеве "истерика". Но от "зачистки" Донбасса никто не отказался

22 февраля 2022, 11:40  •  371 • Политика
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире Соловьёв Live отметил, что "в Киеве сейчас истерика" после решения России о признании независимости ДНР и ЛНР. Однако, от сценария "зачистки" Донбасса от русскоязычного населения пока в Киеве не отказались. ВСУ продолжают готовиться к наступлению.
"Киев продолжает готовиться к наступлению на Донбасс, информации о том, что он отказался от силового варианта, нет", - об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире Соловьёв Live.
Напомним, речь идёт об украинском сценарии "зачистки" Донбасса от русскоязычного населения. Этот план по геноциду региона ранее обнародовали в ДНР.
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