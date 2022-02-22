В Киеве "истерика". Но от "зачистки" Донбасса никто не отказался

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире Соловьёв Live отметил, что "в Киеве сейчас истерика" после решения России о признании независимости ДНР и ЛНР. Однако, от сценария "зачистки" Донбасса от русскоязычного населения пока в Киеве не отказались. ВСУ продолжают готовиться к наступлению.

"Киев продолжает готовиться к наступлению на Донбасс, информации о том, что он отказался от силового варианта, нет", - об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире Соловьёв Live.

Напомним, речь идёт об украинском сценарии "зачистки" Донбасса от русскоязычного населения. Этот план по геноциду региона ранее обнародовали в ДНР.

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