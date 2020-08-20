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В Киеве пьяный террорист угрожает взорвать супермаркет

20 августа 2020, 22:05  •  48 • Украина

В Киеве посетитель супермаркета угрожает взорвать здание магазина и всех, кто в нем находится. Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook

«О, давно террористов не было! Из магазина "Велмарт", что на Чернобыльской, поступил вызов на 102: "В магазине находится пьяный мужчина с подозрительным черным пакетом, который угрожает всех взорвать"», — говорится в сообщении.

Сейчас уточняется, сколько человек находятся в магазине и прибыли ли на место правоохранители.

В последнее время на Украине фиксировалась волна активизации террористов: в начале августа уроженец Узбекистана захватил отделение банка в столичном бизнес-центре «Леонардо». До этого широкий резонанс в СМИ получил теракт в Луцке, где один террорист взял в заложники целый пассажирский автобус, удерживая людей 12 часов. После него в Полтаве неудавшийся автоугонщинк и герой АТО прославился тем, что поочередно захватил в заложники трех полицейских, а затем продемонстрировал неуловимость от преследователей, скрываясь в кукурузных полях области.

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