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В Киеве проводится эвакуация из суда после сообщения о минировании

03 июля 2019, 14:09  •  42 • Украина
В Киеве проводится эвакуация людей из здания Шевченковского районного суда после сообщения о минировании.
 
© РИА Новости
 

«В связи с сообщением о минировании здания суда пока в Шевченковском районном суде Киева проводится эвакуация работников и посетителей», — сообщает пресс-служба суда в Facebook. 

В июне в киевскую полицию поступало сообщение о минировании здания Конституционного суда Украины.

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