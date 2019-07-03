В Киеве проводится эвакуация из суда после сообщения о минировании

В Киеве проводится эвакуация людей из здания Шевченковского районного суда после сообщения о минировании.

«В связи с сообщением о минировании здания суда пока в Шевченковском районном суде Киева проводится эвакуация работников и посетителей», — сообщает пресс-служба суда в Facebook.

В июне в киевскую полицию поступало сообщение о минировании здания Конституционного суда Украины.