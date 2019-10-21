В Киеве проверят данные об аномальном загрязнении воздуха

Украинское правительство проверит информацию СМИ о том, что в Киеве на протяжении нескольких дней фиксируется аномальное загрязнение воздуха и смог. Об этом заявил на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Мы сейчас разбираемся с этим. Предварительно, мне доложили, что, по нашим официальным данным, у нас в воздухе ничего аномального не наблюдается и качество воздуха в границах допустимых концентраций», — цитирует Гончарука РИА Новости.

Он добавил, что у кабмина также нет данных об аномальном загрязнении воздуха в других регионах страны.

При этом Гончарук предположил, что информация о загрязнении воздуха может быть правдивой, а контролирующие службы «плохо работают».

В июле в Киеве заявили об угрозе возникновения проблем с питьевой водой.