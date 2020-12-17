В среду в центре Киева состоялась акция протеста. На этот раз на улицу вышли недовольные предприниматели, которые могут потерять свой бизнес из-за очередных ограничительных мер, введённых властями в связи с эпидемией коронавируса. Сначала они собрались у стен Верховной рады, потом дошли до Офиса президента, а после направились на Майдан независимости.

Политолог Павел Шипилин считает, что этот митинг можно назвать репетицией грядущего майдана. Правда, в отличие от прошлого, он не будет координироваться американским посольством. На этот раз на площадь выйдут обычные люди, которые из-за бесконечных поборов и коронакризиса остались без работы и денег. И после Нового года страну действительно могут охватить массовые бунты.

Более серьёзные действия возможны в январе, когда у людей не окажется совершенно никаких средств для существования. Тогда действительно могут быть яростные бунты. А сегодня это скорее репетиция, - пояснил Шипилин порталу Nation News.

Отметим, что так называемый Евромайдан очень дорого обошёлся украинскому народу. Он привёл к разрушению экономики, всплеску национализма, затяжной гражданской войне, потере Крыма, повышению тарифов и тотальной зависимости Киева от западных кредитов.

При этом украинские СМИ сообщали о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко, который контролирует некоторые националистические группировки, может попытаться устроить новый майдан, чтобы свергнуть действующего главу государства Владимира Зеленского. Предполагается, что Порошенко намерен заручиться поддержкой избранного президента США Джо Байдена, который был близким союзником Порошенко во время его правления.