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В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу города
19 декабря 2019, 16:54 • 112 • Украина
В Киеве выступающие против земельной реформы заблокировали центральную улицу города — Крещатик.
© Str/ZUMAPRESS.com
Об этом сообщает «112 Украина».
«Инфраструктура города была к этому не готова, как и полицейские, потому что для автобусов, которые курсируют по этой улице, не изменили маршруты. Время от времени полиция диалога просит общину расступиться и пропустить и автобусы, и спецтранспорт, в частности скорую помощь», — указывает телеканал.
Отмечается, что участники акции заявили о готовности сделать данный митинг бессрочным. По их словам, они намерены стоять возле здания парламента до тех пор, пока к ним не выйдет глава Верховной рады Дмитрий Разумков, которому они хотят высказать свои требования.
Ранее сообщалось, что возле здания Верховной рады Украины проходит митинг против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения.
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