В Киеве протестующие перед зданием МВД Украины потребовали отставки Авакова

В Киеве несколько десятков активистов организовали митинг возле здания Министерства внутренних дел Украины, они требуют отставки главы ведомства Арсена Авакова. Трансляцию ведёт телеканал «112 Украина».

Акция протеста прошла после нападения с кислотой на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк, а также убийства участника силовой операции в Донбассе Виталия Олешко.

К активистам вышел официальный представитель МВД Украины Артём Шевченко. Он заявил, что данные инциденты будут расследованы.

При этом на вопрос протестующих, где находятся Аваков и глава Нацполиции Украины Сергей Князев, он заявил, что они «пребывают там, где пребывают», добавив, что не уполномочен рассказывать об этом.

Ранее сообщалось, что в Киеве прошли акции протеста у здания Верховной рады. В них приняли участие около 5 тыс. человек.