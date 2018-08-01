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В Киеве протестующие перед зданием МВД Украины потребовали отставки Авакова

01 августа 2018, 12:39  •  86 • Украина
В Киеве несколько десятков активистов организовали митинг возле здания Министерства внутренних дел Украины, они требуют отставки главы ведомства Арсена Авакова. Трансляцию ведёт телеканал «112 Украина».
 
РИА Новости
 

Акция протеста прошла после нападения с кислотой на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк, а также убийства участника силовой операции в Донбассе Виталия Олешко.

К активистам вышел официальный представитель МВД Украины Артём Шевченко. Он заявил, что данные инциденты будут расследованы. 

При этом на вопрос протестующих, где находятся Аваков и глава Нацполиции Украины Сергей Князев, он заявил, что они «пребывают там, где пребывают», добавив, что не уполномочен рассказывать об этом. 

Ранее сообщалось, что в Киеве прошли акции протеста у здания Верховной рады. В них приняли участие около 5 тыс. человек.

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