Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме оценили планы Киева восстановить ж/д сообщение с Донбассом
Мощная встряска! Соловьев преподал Зеленскому урок! Новый "Maйдaн" на ...
Старые проблемы: как возраст кандидатов в президенты США может повлиять на их ша...
Для своей безопасности: в ЕП призывают не сокращать финансирование Украины и вос...
Главная / В России

В Киеве прошла репетиция нового Майдана

06 октября 2019, 20:39  •  143 • В России

После победы Евромайдана в Киеве в 2014-м, пожалуй, ни одна акция протеста не собирала в центре Киева такого количества участников, как нынешняя против «формулы Штайнмайера», состоявшаяся 6 октября в центре столицы Украины. К полудню на майдан Незалежности пришли несколько тысяч человек, а в течение часа подошли еще несколько тысяч. В итоге в центре Киева собрались более 10 тысяч разгневанных «капитуляцией» Украины.

После победы Евромайдана в Киеве в 2014-м, пожалуй, ни одна акция протеста не собирала в центре Киева такого количества участников, как нынешняяФото: REUTERS

После вторника, когда представитель Киева второй президент Украины Леонид Кучма поставил свою подпись под согласием с «формулой Штайнмайера», определяющей порядок предоставления особого статуса ЛДНР, в разных городах Украины уже состоялось несколько акций протеста. Но даже самые массовые из них, в Киеве, собирали от нескольких сотен до полутора тысяч человек. Все они не отличались, мягко говоря, пиететом по отношению к действующему президенту Зеленскому, а собравшиеся несли и скандировали лозунги, которые.

Порошенко пришел на митинг против подписания "формулы Штайнмайера".(с) Ruptly

Скорее, можно назвать ультиматумами: «Нет капитуляции!, Нет плану Штайнмайера! Нет плану Путина! Не дадим России нас нагнуть!» - и так далее. На этом фоне скандирование: «Зелю геть!» - воспринималось уже как упражнение по хоровому пению. Были и еще менее лапидарные, характеризующие особенности характера, по мнению собравшихся, не самого, мягко говоря, храброго лидера государства. Сегодня к этим уже ставшими популярными среди националистов, радикалов и остальных сторонников Порошенко лозунгам добавились и другие, не менее красноречивые: «Слуга выходи! Народ пришел», «Лучше беги-те», «Сюда иди, разбойник», «Нет капитуляции» и т.д.

В итоге в центре Киева собрались более 10 тысяч разгневанных «капитуляцией» УкраиныФото: REUTERS

Даже Порошенко, который еще недавно буквально утопал в волнах ненависти со стороны народа, вышел в это воскресенье на площадь и буквально купался в приязни и радушии со стороны круживших его сторонников.

Более 10 минут на ответный удар: В Минобороны рассказали, сколько времени есть у России в случае ядерной атаки

Порошенко, который еще недавно буквально утопал в волнах ненависти со стороны народа, вышел в это воскресенье на площадь и буквально купался в приязни и радушииФото: REUTERS

Он пел гимн, скандировал речевку УПА (организация, запрещенная в РФ), сделанную им воинским приветствием в ВСУ: «Слава Украине! – Героям слава!» – и выглядел очень тронутым. А потом написал на своей странице в соцсети: «Благодарю десятки тысяч неравнодушных граждан. которые сегодня собрались на Майдане Независимости в Киеве и на площадях более чем 20 городов, чтобы сказать «Нет капитуляции».

После митинга с выступлениями ораторов и музыкантов (куда же без них?) часть участников акции разошлась, а оставшиеся пошли в правительственный квартал на Банковую, где расположена Администрация президента Украины, скандируя все те же лозунги.

«Это должно быть окончательной целью»: в Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»

К полудню на майдан Незалежности пришли несколько тысяч человек, а в течение часа подошли еще несколько тысячФото: REUTERS

Стоит особо отметить, что так называемые добровольцы из «территориальных карательных» батальонов уже в открытую заявили, что не будут подчиняться решению президента и приказу Верховного Главнокомандующего Украины Владимира Зеленского об отводе войск и вооружений с линии разграничения на Донбассе и пообещали, что займут те самые позиции, если их освободят ВСУ.

В Киеве прошла репетиция нового МайданаФото: REUTERS

Дело пока не дошло да повторения Майдана, но большая толпа всегда подпитывается собственными эмоциями, и нет никаких сомнений, что, почувствовав в это воскресенье свою силу, они соберутся вновь. И не исключено, что через пару-тройку недель дело снова дойдет до уже знакомого пятилетней с хвостиком давности варианта «пылала шина». Если Зеленский не даст слабину и не врубит заднюю. Ну а если врубит, то покажет тем самым всему миру, что Украина окончательно утратила всяческую государственную власть и стала абсолютно безответственной и недоговороспособной, поскольку договариваться там, получается, просто не с кем.

В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



143
Источник
Похожие новости
06 октября 2019, 20:39
В Киеве прошла репетиция нового Майдана
05 октября 2019, 02:24
Глава Института археологии Николай Макаров: В Кремле были находки поважнее библиотеки Ивана Грозного
04 октября 2019, 19:54
Путину рассказали, как сделать страну добрее
04 октября 2019, 19:54
Лукашенко оговорился, назвав Украину «регионами России»
06 октября 2019, 14:09
Более 10 минут на ответный удар: В Минобороны рассказали, сколько времени есть у России в случае ядерной атаки
05 октября 2019, 15:24
Спецпредставителем Госдепа по Украине станет попавшийся на краже свинины отставной ЦРУшник
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 октября 2019, 01:09
В погоне за гиперзвуком: какое оружие продемонстрировал Китай на военном параде
05 октября 2019, 15:24
Спецпредставителем Госдепа по Украине станет попавшийся на краже свинины отставной ЦРУшник
03 октября 2019, 09:39
Анна Тув: «Сын не может поверить, что папы и Кати больше нет»
05 октября 2019, 13:39
На Украине заявили о лишении жителей Закарпатья паспортов Венгрии
05 октября 2019, 00:54
Знаменитое путинское дзюдо. Стратегия по Украине даёт свои результаты
02 октября 2019, 01:09
«Батькивщина» считает формулу Штайнмайера недопустимой для Украины
01 октября 2019, 02:39
Кланы жрут бюджет в три горла
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.