После победы Евромайдана в Киеве в 2014-м, пожалуй, ни одна акция протеста не собирала в центре Киева такого количества участников, как нынешняя против «формулы Штайнмайера», состоявшаяся 6 октября в центре столицы Украины. К полудню на майдан Незалежности пришли несколько тысяч человек, а в течение часа подошли еще несколько тысяч. В итоге в центре Киева собрались более 10 тысяч разгневанных «капитуляцией» Украины.

После победы Евромайдана в Киеве в 2014-м, пожалуй, ни одна акция протеста не собирала в центре Киева такого количества участников, как нынешняяФото: REUTERS

После вторника, когда представитель Киева второй президент Украины Леонид Кучма поставил свою подпись под согласием с «формулой Штайнмайера», определяющей порядок предоставления особого статуса ЛДНР, в разных городах Украины уже состоялось несколько акций протеста. Но даже самые массовые из них, в Киеве, собирали от нескольких сотен до полутора тысяч человек. Все они не отличались, мягко говоря, пиететом по отношению к действующему президенту Зеленскому, а собравшиеся несли и скандировали лозунги, которые.

Порошенко пришел на митинг против подписания "формулы Штайнмайера".(с) Ruptly

Скорее, можно назвать ультиматумами: «Нет капитуляции!, Нет плану Штайнмайера! Нет плану Путина! Не дадим России нас нагнуть!» - и так далее. На этом фоне скандирование: «Зелю геть!» - воспринималось уже как упражнение по хоровому пению. Были и еще менее лапидарные, характеризующие особенности характера, по мнению собравшихся, не самого, мягко говоря, храброго лидера государства. Сегодня к этим уже ставшими популярными среди националистов, радикалов и остальных сторонников Порошенко лозунгам добавились и другие, не менее красноречивые: «Слуга выходи! Народ пришел», «Лучше беги-те», «Сюда иди, разбойник», «Нет капитуляции» и т.д.

В итоге в центре Киева собрались более 10 тысяч разгневанных «капитуляцией» УкраиныФото: REUTERS

Даже Порошенко, который еще недавно буквально утопал в волнах ненависти со стороны народа, вышел в это воскресенье на площадь и буквально купался в приязни и радушии со стороны круживших его сторонников.

Более 10 минут на ответный удар: В Минобороны рассказали, сколько времени есть у России в случае ядерной атаки Порошенко, который еще недавно буквально утопал в волнах ненависти со стороны народа, вышел в это воскресенье на площадь и буквально купался в приязни и радушииФото: REUTERS

Он пел гимн, скандировал речевку УПА (организация, запрещенная в РФ), сделанную им воинским приветствием в ВСУ: «Слава Украине! – Героям слава!» – и выглядел очень тронутым. А потом написал на своей странице в соцсети: «Благодарю десятки тысяч неравнодушных граждан. которые сегодня собрались на Майдане Независимости в Киеве и на площадях более чем 20 городов, чтобы сказать «Нет капитуляции».

После митинга с выступлениями ораторов и музыкантов (куда же без них?) часть участников акции разошлась, а оставшиеся пошли в правительственный квартал на Банковую, где расположена Администрация президента Украины, скандируя все те же лозунги.

Стоит особо отметить, что так называемые добровольцы из «территориальных карательных» батальонов уже в открытую заявили, что не будут подчиняться решению президента и приказу Верховного Главнокомандующего Украины Владимира Зеленского об отводе войск и вооружений с линии разграничения на Донбассе и пообещали, что займут те самые позиции, если их освободят ВСУ.

В Киеве прошла репетиция нового МайданаФото: REUTERS

Дело пока не дошло да повторения Майдана, но большая толпа всегда подпитывается собственными эмоциями, и нет никаких сомнений, что, почувствовав в это воскресенье свою силу, они соберутся вновь. И не исключено, что через пару-тройку недель дело снова дойдет до уже знакомого пятилетней с хвостиком давности варианта «пылала шина». Если Зеленский не даст слабину и не врубит заднюю. Ну а если врубит, то покажет тем самым всему миру, что Украина окончательно утратила всяческую государственную власть и стала абсолютно безответственной и недоговороспособной, поскольку договариваться там, получается, просто не с кем.

В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера.

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