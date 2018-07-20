В Киеве прошла акция памяти на месте убийства журналиста Павла Шеремета

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КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. В Киеве вспоминают журналиста Павла Шеремета. Живые цветы приносят друзья, коллеги и простые жители города в пятницу утром к пересечению улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого - месту, где ровно два года назад погиб Шеремет. Здесь же, передает корреспондент ТАСС, журналисты установили портрет покойного. К нему возлагают цветы, рядом зажигают лампадки.

Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио "Вести", сработало взрывное устройство.

Спустя два года следствие не назвало ни заказчиков, ни организаторов, ни исполнителей убийства журналиста.

Национальная полиция Украины год назад засекретила все решения судов по делу. Из открытого доступа в Едином государственном реестре судебных решений было удалено более 200 документов, а глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что открытость в рамках дела об убийстве Шеремета мешает расследованию.

По словам Севгиль Мусаевой - главного редактора "Украинской правды", где работал Шеремет, последний публичный отчет по делу был 17 февраля 2017 года. "С того момента никто и ничего нам не говорит. Хотя мы каждую неделю пишем запросы в Нацполицию, СБУ и Генеральную прокуратуру. Этому есть несколько объяснений. Следствие непрофессионально, и это диагноз реформе Нацполиции. Второе - правоохранители скрывают заказчиков, потому что они связаны с представителями действующей власти. Я не хочу сейчас никого голословно обвинять, но на сегодня все выглядит так, что правоохранительные органы не заинтересованы в расследовании этого дела", - сказала Мусаева журналистам.

Сразу после убийства журналиста были выдвинуты четыре основные версии. Первой и ключевой из них власти страны назвали "российский след". Среди мотивов убийства были и профессиональная деятельность, и дестабилизация ситуации на Украине, а также конфликты, касающиеся личной жизни Шеремета. Но пока ни одна из версий не получила развития, что недавно публично признал генпрокурор Юрий Луценко.

Друзья и коллеги Шеремета припоминают президенту Украины Петру Порошенко его обещание о том, что следствие будет быстрым, а раскрытие убийства для него - это "дело чести". Год назад для придания нового импульса расследованию Порошенко дал новое обещание привлечь к следственным действиям международных следователей, но этого сделано не было.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) в четверг потребовал провести слушания в Верховной раде по вопросу безопасности журналистов и публичного отчета о результатах расследования убийства Павла Шеремета. Председатель НСЖУ Сергей Томиленко подчеркнул, что "убийство Павла Шеремета, расследование которого высокопоставленные чиновники публично называли "делом чести", до сих пор остается нераскрытым". По его мнению, отсутствие прогресса в этом деле - "это тревожный сигнал для всего журналистского сообщества, для общества в целом: безнаказанность за преступления против медийщиков порождает новые преступления".

Генеральный секретарь Европейской Федерации журналистов Рикардо Гутьеррес считает, что сегодня "очень важная дата для того, чтобы напомнить о случаях полной безнаказанности за убийства журналистов". В интервью изданию "Страна" он высказал мнение, что "Украина должна быть осуждена за нарушение статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции о правах человека".

По его мнению, безнаказанность является реальной проблемой на Украине. "На Платформе Совета Европы по защите журналистов все еще значатся открытые дела по безнаказанности за убийства пяти журналистов: Вячеслава Веремия, Андреа Роккелли, Андрея Миронова, Георгия Гонгадзе, Александра Кучинского. Мы попросим Совет Европы добавить дело Павла Шеремета в этот список случаев безнаказанности", - сказал Гутьеррес, добавив, что "Украина становится одним из худших европейских государств в отношении безнаказанности убийств журналистов".

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