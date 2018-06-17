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В Киеве прокомментировали заявления о подготовке закона о ЛГБТ

17 июня 2018, 23:09  •  53 • Украина
В администрации президента Украины опровергли заявление депутата Европарламента Ребекки Хармс о том, что Пётр Порошенко готов разработать законопроект о легализации прав ЛГБТ-сообщества.
 
РИА Новости
 

Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу администрации Порошенко. 

Отмечается, что ранее Хармс заявила, что получила сообщение о готовности украинского лидера составить соответствующий законопроект.

«Никто ей (евродепутату. — RT) не звонил. Скорее всего, кто-то её так разыграл», — отметили в администрации президента Украины.

Сама Хармс в своём Twitter также прокомментировала эти сообщения. 

«Меня и сотрудников моего офиса систематически информировали о законопроекте о правах ЛГБТ, используя фальшивые телефоны и почту и представляясь главой администрации президента», — написала она.

Хармс также выразила сожаление в связи с «проблемами, вызванными недопониманием».

Me &my office have been misinformed systematically about a draft law on LGBT rights using fabricated phone&mail identity and posing as President's chief of staff.This was my own experience with ongoing disinformation war.I am sorry for problems&miscommunication caused. 1/2

— Rebecca Harms (@RebHarms) 17 июня 2018 г.

Ранее в Европарламенте призвали Порошенко возглавить гей-парад.

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