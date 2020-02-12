|
В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина
12 февраля 2020, 13:24 • 156 • Украина
Решение о встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет принимать президент Украины Владимир Зеленский, пока договорённостей на эту тему нет. Об этом в ходе брифинга заявил новый глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
© president.gov.ua
«Что касается встречи с Владимиром Путиным, это решение будет принимать президент. Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом для получения настоящих результатов от переговоров в нормандском формате, мы этого не исключаем», — сказал он.
Как указал Ермак, в настоящее время «никаких договорённостей, никаких разговоров на эту тему не было».
Трансляцию брифинга вёл телеканал «112 Украина».
Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже.
Как отмечали в Кремле, между президентами России и Украины установлен эффективный контакт.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
156
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 февраля 2020, 10:09
|
11 февраля 2020, 01:54
|
10 февраля 2020, 06:24
|
09 февраля 2020, 19:24
|
08 февраля 2020, 12:09
|
08 февраля 2020, 18:39
|
06 февраля 2020, 01:39