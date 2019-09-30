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В Киеве прокомментировали слова о причастности России к скандалу в США
30 сентября 2019, 13:24 • 200 • Украина
Заявления о «российском следе» в обнародовании расшифровки телефонного разговора американского и украинского лидеров являются «конспирологическим заговором», заявил в интервью телеканалу «1+1» помощник президента Украины Андрей Ермак.
Reuters
Таким образом, как передаёт Интерфакс-Украина, он прокомментировал слова инициаторов процедуры импичмента президента США о «российском следе» в обнародовании расшифровок.
«Считаю, что это уже конспирологические заговоры, поэтому мне сложно комментировать», — сказал он.
Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Россия «приложила руку» к скандалу вокруг разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя её слова, заявила, что «по логике спикера руку Россия приложила именно к ней».
Как отмечала дипломат, Пелоси не привела никаких аргументов, когда обвинила Москву в причастности к скандалу.
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