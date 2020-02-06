|
В Киеве проходит митинг против открытия рынка земли
06 февраля 2020, 14:24 • 134 • Украина
Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста против открытия на Украине рынка земли сельскохозяйственного назначения.
©kyiv.npu.gov.ua
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Возле здания уже собралось около 500 человек, люди продолжают прибывать к Верховной раде. Собравшиеся принесли с собой плакаты с надписями «Нет продаже земли» и «Долой продажу!».
Акция протеста связана с тем, что 6 февраля депутаты украинского парламента должны проголосовать по соответствующему законопроекту.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона попросит у Европейского союза €26 млн для проведения земельной реформы и улучшения управления сельскохозяйственными ресурсами.
14 января глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель в стране навязан внешним управлением Международного валютного фонда.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал о цели данного законопроекта.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
134
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 января 2020, 05:54
|
03 февраля 2020, 11:54
|
01 февраля 2020, 17:39
|
04 февраля 2020, 00:54
|
05 февраля 2020, 18:54
|
01 февраля 2020, 01:24
|
31 января 2020, 05:54